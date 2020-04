Giappone: coronavirus, opinione pubblica chiede compensazione attività economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando l’estensione dello stato di emergenza nazionale ad altre prefetture del paese, in aggiunta alle aree metropolitane di Tokyo e Osaka, e alle prefetture di Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo e Fukuoka, attualmente interessate dal provvedimento straordinario teso a contrastare la propagazione del nuovo coronavirus. Il provvedimento proclamato dal primo ministro giapponese lo scorso 7 aprile esclude una serie di grandi aree urbane del paese, e sono in aumento le amministrazioni provinciali che chiedono di essere incluse a loro volta nell’ambito delle misure emergenziali, così da disporre degli strumenti straordinari utili a frenare la pandemia. Dopo richieste in tal senso avanzate dalle prefetture di Aichi e Kyoto, fonti governative citate della stampa giapponese hanno riferito che l’Esecutivo giapponese deciderà se procedere con una estensione dello stato di emergenza sulla base dei pareri espressi dagli esperti. (segue) (Git)