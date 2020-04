Corea del Nord: conclusa sessione dell’Assemblea popolare suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea popolare suprema, il parlamento con funzione di ratifica della Corea del Nord, ha concluso una nuova sessione di lavori, ieri, 13 aprile. Si tratta della terza sessione della 14ma Assemblea, la prima dopo quella convocata ad agosto dello scorso anno. Circa 700 funzionari sono giunti a Pyongyang per l’incontro, durante il quale sono state discusse le misure precauzionali in risposta alla pandemia di coronavirus, e rivalutati la Costituzione, il bilancio statale e le nomine. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), precisando che la sessione parlamentare non è coincisa con annunci o nuovi indirizzi di politia estera. Durante la precedente sessione parlamentare, lo scorso anno, il parlamento nordcoreano aveva formalmente approvato una revisione della Costituzione che ha ulteriormente consolidato i poteri di Kim come capo dello Stato. (segue) (Git)