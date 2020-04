Coronavirus: Fontana, in Lombardia librerie chiuse perché sono luoghi dove contagio è più facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia librerie chiuse e negozi per bambini aperti, "perché - ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo in collegamento a Pomeriggio 5 - ci sono delle esigenze delle tante mamme che stanno per partorire per comprare un po' di vestitini e altri oggetti fondamentali". "Per quanto riguarda le librerie le abbiamo lasciate chiuse perché riteniamo che siano luoghi dove purtroppo il contagio è più facile: una delle abitudini più tipiche in libreria è quella di prendere in mano un libro, sfogliarlo e riposarlo se non lo compriamo e quindi se qualcuno passa dopo di noi, rischia, se noi abbiamo il virus, di prenderselo", ha aggiunto Fontana, motivando la decisione di mantenere chiuse le librerie, discostandosi dall'ultimo provvedimento governativo e dalle scelte di altre regioni. (Rem)