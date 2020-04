Coronavirus: Fontana, numeri in Lombardia costanti, non salgono ma neanche scendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo in Lombardia i numeri sono sempre piuttosto costanti perché noi abbiamo avuto un momento in cui grazie al cielo si sono abbassati e poi sono rimasti in piano, non salgono, ma non scendono". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in collegamento a Pomeriggio 5. "Credo si sia vicini all'inizio della discesa, se continueremo a mantenere comportamenti virtuosi e rigorosi e a rispettare le regole", ha aggiunto.(Rem)