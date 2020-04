Coronavirus: in Grecia 31 nuovi casi, nel paese 2.145 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 2.145 i casi confermati di Covid-19 in Grecia, con un incremento di 31 persone su base giornaliera. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero della Sanità, Sotiris Tsiodras, durante un briefing con la stampa. In aumento anche i decessi, il cui totale si è attestato a 99 persone a seguito della morte di un paziente positivo nelle ultime 24 ore. Hanno registrato un incremento anche i nuovi ricoveri in terapia intensiva rispetto alle dimissioni: ad oggi sono 73 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio, a seguito delle dimissioni di 16 persone nelle ultime 24 ore. (Gra)