Moldova: coronavirus, Corte costituzionale boccia misure a sostegno dell’economia

- La Corte costituzionale della Moldova ha dichiarato l’inapplicabilità del pacchetto di misure a sostegno dell’economia avviato dal governo lo scorso 2 aprile, affermando che per rendere i provvedimenti effettivi è essenziale l’approvazione del parlamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Moldpres”, ricordando che l’esecutivo aveva disposto l’attuazione del pacchetto dopo che in parlamento non era stato raggiunto il quorum necessario. La giudice Liuba Sova ha dichiarato i provvedimenti incostituzionali poiché approvati in violazione dell’iter legislativo. (Moc)