Coronavirus: 360 i guariti in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei positivi in Campania è 3.670. Questo il dato alle ore 23.59 di ieri secondo quanto riferito dall'Unità di crisi della Regione. Il totale dei tamponi è 36.770. 248 il totale deceduti. Il totale dei guariti è 360, di cui 248 totalmente guariti e 112 clinicamente guariti. Il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 1.932 (di cui 784 Napoli città e 1.148 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 541; Provincia di Avellino: 401; Provincia di Caserta: 381; Provincia di Benevento: 156. Altri in fase di verifica Asl: 259. (Ren)