Coronavirus: iniziato il concerto su terrazzo del Campidoglio, Raggi "augurio a chi lotta"

- Ha iniziato il suo concerto sul terrazzo del Campidoglio come aveva iniziato quello a piazza Navona, Jacopo Mastrangelo, 18 anni, sulle note di "C'era una volta in America", alla presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi. "Oggi vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Un omaggio di Roma ai suoi cittadini, agli italiani e a tutto il mondo", ha detto la prima cittadina di Roma. "Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti", ha aggiunto in un post su Facebook. Dopo "Deborah's Theme" di Ennio Morricone, Jacopo Mastrangelo si è esibito in un altra composizione del maestro, "Tema d'Amore" e ha concluso il suo concerto con "Nessun dorma" di Giacomo Puccini. (Rer)