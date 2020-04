Coronavirus: Piemonte, superati i 17 mila contagiati, liberati altri 10 posti in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17.246, ad oggi, le persone risultate positive al “Covid-19” in Piemonte. Sono 513 più di ieri. Questo il dato comunicato stasera dalla Regione: 2.338 contagiati in provincia di Alessandria, 806 in provincia di Asti, 679 in provincia di Biella, 1.644 in provincia di Cuneo, 1.613 in provincia di Novara, 8161 in provincia di Torino, 835 in provincia di Vercelli, 876 nel Verbano-Cusio-Ossola, 203 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 91 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 371, 10 in meno di ieri. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 71.615, di cui 37.200 risultati negativi. (Rpi)