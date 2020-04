Coronavirus: Fontana, da 21 aprile al via test sierologici per individuare soggetti immuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 21 aprile potremo avviare fino a 20 mila esami sierologici testati dal San Matteo di Pavia. Significa che saremo in grado di individuare i soggetti immuni". Lo ha dichiarato in un post Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito ai test per 'conseguire' la patente di immunità al coronavirus. "Cominceremo dagli operatori sanitari e dalle province più colpite dal virus: Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. La Lombardia risponde con i fatti", ha concluso il governatore. (com)