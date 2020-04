Coronavirus: a Frosinone distribuzione delle mascherine nelle case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli addetti del Comune di Frosinone, su disposizione del sindaco, Nicola Ottaviani, hanno continuato, anche durante il fine settimana di Pasqua, le consegne gratuite ai cittadini dei dispositivi del progetto "Una mascherina per tutti", grazie al quale sono già stati consegnati, nelle case del capoluogo, 30.000 kit, nelle buche della posta o accanto ai contenitori della differenziata, completamente imbustati. Lo rende noto il comune. "In settimana, a partire dalla giornata di mercoledì, appena saranno consegnati dalla Klopman gli ulteriori quantitativi richiesti dal Comune, si procederà alla distribuzione delle altre mascherine negli edifici e in tutte le zone in cui si è resa necessaria una integrazione della fornitura, per soddisfare le esigenze di ogni famiglia", aggiunge la nota. (Com)