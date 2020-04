Coronavirus: Gallera, in Lombardia quarantena di 28 giorni e tamponi a maggior numero di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia la quarantena per chi a casa presenta sintomi da coronavirus ma che non è stato sottoposto al tampone sarà di 28 giorni. Lo ha confermato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria, assicurando anche uno sforzo per "attivare il maggior numero di test alle persone prima che queste tornino al lavoro, siano essi operatori sanitari, siano essi cittadini, anche per coloro che non hanno fatto il tampone. Lavoreremo e stiamo già prevedendo per il maggior numero di persone possibili, dati i mezzi e gli strumenti che abbiamo, di fare i tamponi in uscita, per poter verificare che effettivamente hanno superato, non sono più infetti e possono tornare alla vita normale. C'è un grande sforzo, stiamo esplorando tutte le strade, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, chiedendo alla scienza di darci risposte che siano serie e affidabili, ma anche veloci e rapide per poter coinvolgere il maggior numero di persone possibile. Sappiate che nel rispetto della scienza stiamo facendo tutto il possibile". (segue) (Rem)