Coronavirus: Gallera, in Lombardia quarantena di 28 giorni e tamponi a maggior numero di persone (2)

- Al momento in Lombardia in 31 lavoratori attivi si processano "più di 10.000 tamponi al giorno e contiamo grazie anche a innovazioni che arriveranno da qui a breve di poter anche ampliare significativamente tutto questo, ma chiaramente questa nostra capacità, che è una delle più forti capacità che ci sono, evidentemente riguarda solo alcune persone", ha spiegato. Da qui la scelta di "consentire alle persone che oggi sono in quarantena di prolungarla, a tutela e a garanzia, perché abbiamo notato che dopo 14 giorni alcune persone fanno i tamponi di controllo per rientrare al lavoro e risultano positive e quindi si è visto che un tempo di latenza necessario sono tre o quattro settimane. Noi quindi per garanzia abbiamo previsto le quattro settimane". Saranno i medici di medicina generale a dover fare il certificato medico per prolungare fino al 3 maggio la quarantena di coloro "che svolgono attività produttive che oggi sono attive e aperte o servizi pubblici essenziali e che oggi dovrebbero andare a lavorare". (Rem)