Coronavirus: Sardegna, bollettino degli imbarchi da e per l'isola, 37 partenze, 94 arrivi

- Il bollettino delle richieste di autorizzazione agli imbarchi da e per la Sardegna diffuso quotidianamente dall'Unità di crisi regionale informa che nella giornata del 12 aprile il totale degli spostamenti è stato di 131 persone, 37 in partenza e 94 in arrivo. In partenza i residenti sono stati il 51 per cento e i non residenti il 49 per cento. In arrivo i residenti sono stati il 78 per cento e i non residenti il 22 per cento. Nella giornata di oggi, 13 aprile, fino alle ore 16, il totale degli spostamenti è stato di 88 persone: 51 in partenza e 37 in arrivo. (Rin)