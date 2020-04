Balcani: Albania, nuovi accordi cooperazione con Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare per la sicurezza nazionale albanese ha approvato tre bozze di legge in materia di cooperazione transfrontaliera con Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che la deputata socialista Antoneta Dhima, membro della commissione, ha affermato che gli accordi favoriranno il turismo, la tutela ambientale e del patrimonio culturale dei tre paesi. Per quanto riguarda il Kosovo, la commissione ha ratificato un accordo raggiunto tra le autorità dei due paesi e la Commissione europea nel quadro del programma d’azione per la cooperazione transfrontaliera tra Albania e Kosovo. “L’intesa consentirà di finanziare il programma attraverso gli strumenti comunitari”, ha spiegato Dhima. (segue) (Alt)