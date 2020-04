© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 14 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2613m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento.Piemonte: tendenza ad una giornata di Sole sul Nordovest italiano, complice un nuovo rinforzo dell'alta pressione. Soleggiato un po' ovunque con mantenimento di un clima molto mite e gradevole nelle ore diurne: termometro diffusamente sopra i 20°C sulle zone di pianura grazie a correnti di caduta dalle Alpi. Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi per l'afflusso di correnti più umide orientali nei bassi strati. Ventilazione debole settentrionale in giornata, rinforzi dai quadranti orientali in serata. Mar ligure poco mosso. (Rpi)