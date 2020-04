Coronavirus: Asl Napoli 2 Nord, primo caso a Pozzuoli di infezione di sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro i dirigenti sanitari hanno comunicato ai sindaci che si sta procedendo nel sottoporre a tampone alcuni pazienti e tutto il personale dei reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Radiologia, Ginecologia e Pronto soccorso, per un totale di circa, ad oggi, di 250 persone. Tale misura si aggiunge all'esecuzione del test sierologico già effettuata nei giorni scorsi su tutti i 608 operatori del Santa Maria delle Grazie. Per facilitare le attività di sanificazione dei reparti, soprattutto in Medicina e Chirurgia, l'accesso al Pronto soccorso mediante il servizio 118 sarà sospeso per 72 ore, già a partire da oggi. L'Azienda ha avviato le indagini epidemiologiche anche sui pazienti dimessi nei giorni scorsi dai reparti di Medicina e Chirurgia. (Ren)