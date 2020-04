Libia: Gna abolisce sussidi su carburante ma attiva assegni familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha adottato una serie di nuovi provvedimenti in campo economico in vista dell'approvazione del bilancio 2020, condizionato dal blocco dei terminal di petrolio attuato dalle tribù dell'est. Il Gna ha approvato oggi, nel corso di una riunione straordinaria, la revoca dei sussidi per gli idrocarburi mentre vengono attivati gli assegni familiari, il sostegno per le pensioni e di sussidi per le persone in cerca di lavoro, oltre a dei benefici finanziari per le famiglie delle persone cadute in battaglia contro le forze di Khalifa Haftar. Una nota ha spiegato che la riunione di oggi ha visto "una discussione approfondita sulla questione della revoca dei sussidi per il carburante e delle misure che accompagnano l'attuazione di questo approccio per mitigare i suoi effetti sui cittadini, nell'ambito del programma di riforma economica lanciato da Sarraj nel settembre 2018 che include un pacchetto di misure volte a correggere e affrontare la crisi dell'economia libica". All'incontro hanno partecipato due vicepresidenti, Ahmed Maiteeg, Abdul Salam Kajman e i membri del Consiglio presidenziale Muhammad Ammari Zayed e Ahmed Hamza e i ministri. (Lit)