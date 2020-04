Coronavirus: Cirio firma ordinanza, in Piemonte restano chiuse librerie, cartolerie e negozi per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le restrizioni oggi in vigore contro la diffusione del coronavirus. Sul territorio regionale, pertanto, restano chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Il Piemonte, come anticipato ieri, ha dunque deciso di non recepire le indicazioni del nuovo dpcm del governo. Resta comunque salva, anche in Piemonte, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche. (Rpi)