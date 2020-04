Coronavirus: Boccia, grazie a personale e volontari Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, arrivando alla sede centrale della Protezione Civile a Roma, ha evidenziato: "Se in questi 45 giorni di emergenza sanitaria siamo riusciti a mantenere un difficilissimo coordinamento operativo, senza precedenti nella storia, tra il governo, i 21 sistemi territoriali sanitari regionali diversi e migliaia di enti locali ed ospedali, lo dobbiamo a tutto il personale e ai volontari della Protezione civile, nazionale e di tutte le sedi regionali. Continuate a fare senza sosta ogni giorno un lavoro straordinario". Anche il "difficile lavoro di oggi, lunedì dell'Angelo - continua Boccia -, conferma la vostra dedizione assoluta. Il Covid-19, che ci ha colpito con violenza da Nord a Sud, non fa distinzioni e ha toccato spesso anche le sedi della Protezione civile, ma gli uomini e le donne che la rappresentano non si sono mai fermati e hanno continuato a lavorare senza sosta accanto agli operatori sanitari. A tutti voi va il grazie più sincero del governo in questo lunedì dell'Angelo". (Rin)