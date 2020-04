© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35.435 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus. Lo ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Da ieri sono guarite 1.224 persone, in linea con ieri quando erano state 1.677.(Rin)