Coronavirus: F.Sala, lunedì prossimo scade bando regionale per finanziamento ricerche contro epidemia

- “Il 20 aprile scade il bando per la ricerca dove finanziamo con 7,5 milioni di euro la ricerca contro il coronavirus. Già molto ricerche sono state finanziate ma questa è un’ulteriore iniezione di denaro per dare possibilità a tutti i ricercatori di riuscire ad arrivare all’obiettivo di sconfiggere questo epidemia”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull’emergenza sanitaria in merito all’avviso pubblico di Regione Lombardia con un stanziamento di 4 milioni di euro che vede anche il sostegno economico di Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi con rispettivamente finanziamenti per 2 e 1,5 milioni di euro.(Rem)