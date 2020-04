© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 103.616 le persone ancora contagiate dal coronavirus in Italia. Si tratta di 1.363 casi in più di ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.984 . E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Il totale dei casi è di 159.516 a cui vanno sottratte le 20.465 vittime e i 35.435 guariti.(Rin)