Coronavirus: in Lombardia 1.262 nuovi casi e crescono i decessi, +280 rispetto a ieri

- Sono 1.262 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, per un totale di 60.314 in regione. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria, parlando di "dati non così soddisfacenti", perché sebbene il numero dei positivi cresca meno di ieri, quando erano stati comunicati 1.460 nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati processati meno tamponi che in quelle precedenti: 9.530 contro 5.260. "Quindi in proporzione il numero dei tamponi positivi è un numero che cresce, non tantissimo, ma cresce", ha commentato Gallera. "Il numero dei ricoverati è di 12.028, + 59; il numero delle terapie intensive si conferma positivo, -33, quindi continuiamo a liberare posti nelle terapie intensive; il numero delle persone guarite è 312, in linea", ha riferito Gallera. Ad aumentare rispetto a ieri è stato anche il numero di decessi, arrivato a quota 10.901, +280, contro il +110 delle 24 ore precedenti. "Ieri speravamo che il dato fosse in una continua riduzione, mentre oggi è +280, con un numero particolarmente alto rispetto a ieri". "Un dato in una linea di tendenza stabile, ma che non scende forse con la determinazione con cui dovrebbe, soprattutto sulla città di Milano", ha concluso l'assessore.(Rem)