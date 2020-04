Libia: Gna riduce del 20 per cento gli stipendi a tutti i dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha emanato un decreto con il quale ha decretato la riduzione del 20 per cento degli stipendi dei dipendenti pubblici in Libia. Secondo quanto riporta il sito economico libico "Sada Libia", sono stati abbassati gli stipendi a tutti i lavoratori pubblici che avevano goduto di un aumento dopo il 2011 da parte della finanza pubblica. Il Consiglio presidenziale del Gna è stato costretto ad adottare in precedenza altri provvedimenti di tagli alla spesa a causa del ridotto bilancio del 2020 penalizzato dalla chiusura dei terminal petroliferi da parte delle tribù dell'est vicine a Khalifa Haftar. (Res)