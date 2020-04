© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quale riunione di maggioranza è stata presa questa decisione populista? Ormai per vedere le differenze tra Pd e M5S serve un microscopio ad altissima definizione". Lo scrive, su Twitter, il deputato di Italia viva Luigi Marattin, dopo che il viceministro dell'Economia Antonio Misiani ha affermato che "non useremo i fondi del Mes".(Rin)