Coronavirus: Iss, segnali positivi ci sono ma da consolidare

- Abbiamo "segnali positivi ma che devono essere consolidati". Lo ha chiarito il professor Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile. Anche dopo il lockdown, ha precisato, continua la circolazione del virus "anche a livello familiare e questo vuol dire che la coda continua". Sul tempo che trascorre tra il momento del contagio ed il momento della notifica, poi ha detto che "possono trascorrere anche 20 giorni. Quello che vediamo oggi è accaduto prima in termini di contagio ed ancora di più in termini di mortalità". Anche "se registriamo una mortalità elevata ciò che si vede oggi - ha concluso - in termini di contagio è attribuibile a giorni fa".(Rin)