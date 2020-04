© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile, ha affermato che "gli effetti del virus sull'ospite non sono noti. Ma per ora non si assiste a residuati, ovvero a deficit di organi che possono persistere una volta che la persona è guarita".(Rin)