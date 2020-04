Coronavirus: F.Sala, a Pasqua maggior parte dei lombardi si è comportata responsabilmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull’emergenza sanitaria commentando i dati sulla mobilità della popolazione lombarda nel giorno di Pasqua. Il vicepresidente regionale ha poi ribadito l'invito "a non abbassare la guardia e ad evitare ogni situazione che possa favorire la diffusione del contagio. Come Regione Lombardia vogliamo ringraziare le forze dell'ordine per l'enorme lavoro di questi giorni". Nel corso della diretta da Palazzo Lombardia Sala ha poi fornito un aggiornamento sui dati dell'app AllertaLom. Ad oggi "sono arrivati a 1.200.000 i questionari compilati da chi sta partecipando al progetto 'CercaCovid' al quale si può accedere dall'app 'AllertaLOM', scaricata da 724.000 cittadini", ha concluso. (Rem)