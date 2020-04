Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti acceleri distribuzione di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio le mascherine si vedono con il binocolo, solo in foto. Esistono solo sui canali social del presidente e segretario del Pd Zingaretti che in queste ore ha messo in atto una becera propaganda fine a se stessa". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Sembra che abbia vinto un derby. Ma cosa festeggia di preciso? Ha postato le foto delle mascherine 'arrivate' (soltanto con venti giorni di ritardo!) pavoneggiandosi sui social, gridando alla 'bufala' contro le opposizioni. Il vero equivoco, in verità, è questa giunta regionale che continua a prendere in giro i cittadini del Lazio, sperperando denaro e prendendo un bidone dopo l'altro - continua Ciacciarelli -. Le fantomatiche mascherine, firmate Eco Tech,ancora non si sono viste, e la piccola parte di quelle consegnate sono chirurgiche (usa e getta) altro che Ffp1 e Ffp2. Quindi basta propaganda da parte del presidente della Regione Lazio, piuttosto si impegni a far accelerare l'iter di consegna, sempre che si ricordi come fare il governatore del Lazio. Chieda una cartina per ritrovare il suo ufficio di presidenza", conclude l'esponente della Lega. (Com)