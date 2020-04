Coronavirus: Rezza (Iss), non darei oggi parere favorevole a ripresa campionato calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ripartenza del campionato di calcio in tempi brevi e non a settembre, così come per altri sport di contatto, "non mi sembra che il Comitato tecnico scientifico si sia espresso in maniera definitiva. Ma tocca alla politica decidere". Lo ha chiarito il professor Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile. "Credo che, dovendo dare un parere tecnico, non ne darei oggi uno favorevole" per far ripartire il campionato. "E' un parere mio che penso possa essere condiviso dal Cts", ha aggiunto. (Rin)