Coronavirus: assessore lombardo, rischio di crisi irreversibile, grido d’allarme mi è partito spontaneo

- “In queste ore si parla molto e ha fatto discutere un mio audio che è finito anche sui giornali per uno sfogo pesante che ho avuto nei toni in un momento di difficoltà. Sono convinto che tutti stiamo attraversando un periodo di pesante sofferenza ma chi come me ha vissuto direttamente questo dramma, ha visto operatori sanitari lavorare ininterrottamente in condizioni complicatissime e a rischio della propria incolumità pur di salvare vite umane, è inevitabile che sia diretto, forse brutale". Lo ha detto l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, ricoverato in ospedale perché positivo al coronavirus, in un lungo video su Facebook in cui spiega le dure affermazioni contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte contenute in un messaggio Whatsapp inviato due giorni fa ai colleghi bresciani di Forza Italia e pubblicato su alcuni quotidiani online. “C’è una crisi pesantissima che sta attanagliando il nostro Paese, con il rischio che diventi irreversibile, con il pericolo che multinazionali concorrenti estere vengano a fare shopping a basso prezzo comprando le nostre aziende e i nostri brand più eccellenti e le nostre infrastrutture, perché il Paese più bello del mondo fa gola a tutti”, aggiunge Mattinzoli. ”Serve un piano strategico pluriennale che non è facile da elaborare. Ecco perché il grido d'allarme mi è partito spontaneo per chiedere al governo che le menti più eccellenti collaborino per dare sostegno alle imprese, al commercio e ai tutti liberi professionisti che hanno bisogno immediato di credito e liquidità. Ecco - conclude l'assessore regionale - perché ho usato toni forti che probabilmente hanno messo in imbarazzo il mio presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che mi ha conferito delle deleghe dimostrandomi fiducia, la Giunta e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e tutti i consiglieri. Non era quello che volevo fare e sicuramente non volevo offendere nessuno e neanche creare un'ulteriore contrapposizione”. (Rem)