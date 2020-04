Coronavirus: Gallera, a Milano città 296 nuovi casi, controlli siano ancora più incisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Milano i casi di coronavirus salgono a 14.161, +481 nelle ultime 24 ore, mentre nel giorno precedente l'incremento era stato di 412 unità. A Milano città l'aumento è di 296 nuovi casi, mentre ieri era di 193. Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "È un dato che cresce. Ho sentito anche sui social la giusta rabbia di chi dice che a Milano c'è ancora troppa gente che si muove: avete perfettamente ragione", ha detto Gallera, ricordando che "i controlli come ben sappiamo tutti li fanno le forze dell'ordine e la polizia locale, che devono garantire il fatto che le quarantene siano rispettate e che la gente non esca di casa. Noi interloquiamo costantemente sia con gli amministratori locali sia con le prefetture, perché siano molto capillari e rigidi nel fare tutto questo, ma quello che spetta alla Regione è lavorare sul sistema sanitario, dare delle indicazioni, tenere i rapporti. Il controllo del territorio e la garanzia del rispetto della quarantena lo fanno le forze dell'ordine e le polizie locali". "Questo - ha proseguito l'assessore - per sottolineare come noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo. Richiamiamo tutti a stare in casa e richiamiamo anche a far rispettare queste regole. So che c'è complessivamente un grande sforzo di tutti gli apparati, ma bisogna essere ancora più incisivi, perché c'è ancora troppa gente ed è chiaro che questo crea esasperazione in chi la quarantena invece la rispetta in maniera corretta e anche a fatica e quindi in qualche modo vede che rischia di vanificarsi il grande sforzo che si sta facendo".(Rem)