© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che ci siano state "difficoltà nel fare i tamponi in una fase iniziale è noto. Li facciamo secondo le regole dell'Oms e non credo ci siano corsie preferenziali" per calciatori, vip e "altre categorie di privilegiati". Lo ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)