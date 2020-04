Coronavirus: a Frosinone verifiche su autocertificazioni per buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la ripartizione della prima tranche di risorse relative ai buoni spesa, per far fronte alle emergenze economiche e sociali connesse alla diffusione del Covid-19, l'amministrazione comunale di Frosinone darà corso all'assegnazione delle ulteriori somme per circa 300.000 euro, rispetto all'importo di euro 150.000 circa, già erogato per le 1.200 domande fino ad ora accolte. Lo rende noto il comune di Frosinone. "Contestualmente, tenuto conto della complessività delle richieste, pari a 1.600 circa, ad oggi pervenute, ed oggetto di una selezione preventiva, l'amministrazione Ottaviani sta attivando le verifiche a campione sulla genuinità delle autocertificazioni, depositate ai servizi sociali o inviate online unitamente alle domande di contributo, allo scopo di evitare episodi di distorsione nelle richieste ed erogazioni dei bonus alimentari, che utilizzano risorse pubbliche di titolarità dell'intera collettività", precisa la nota. (Com)