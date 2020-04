Coronavirus: Gallera, in Lombardia adottate con tempestività sempre più restrittive del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La curva dei contagi in Lombardia è stabile e "non scende forse con la determinazione con cui dovrebbe", ma lo scenario sarebbe molto peggiore se non si fossero adottate rigide misure anti-contagio. Lo ha rivendicato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "È comunque uno sforzo che complessivamente dei risultati positivi li sta dando, perché ricordo che le simulazioni delle prime settimane prevedevano scenari agghiaccianti, senza l'adozione di alcuna misura", ha detto l'assessore commentato gli ultimi dati. "Le misure invece sono state adottate, lo si è fatto in Lombardia con grande tempestività grazie a un'azione molto forte di Regione Lombardia, che ha convinto il governo e noi stessi abbiamo approvato ordinanze sempre più restrittive di quelle del governo e questo sicuramente ha portato a una flessione", ha aggiunto l'assessore. (Rem)