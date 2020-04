Coronavirus: Asl Latina, alti 7 positivi, domani stop a misure restrittive a Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Latina registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19, tutti in isolamento domiciliare, zero decessi e 4865 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che si registra un trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra. Inoltre, domani termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il mercato ortofrutticolo (Mof) e rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale. (Rer)