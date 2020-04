Coronavirus: in Ucraina 325 nuovi casi, nel paese 3.102 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine hanno confermato 325 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando così il totale dei contagiati nel paese a 3.102 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi oggi dal Centro per la salute pubblica del ministero della Sanità. “Il bilancio totale dei decessi si attesta a 93 persone, mentre i pazienti guariti sono in tutto 97”, si legge nella nota, in cui viene ribadito che i dati non includono i territori occupati dalla Federazione Russa, dalla penisola di Crimea fino all’area del Donbass. (Res)