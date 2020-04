Coronavirus: Airola (M5s), basta bufale di Salvini in tv sulla Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Alberto Airola, componente della commissione di Vigilanza Rai, sottolinea in una nota: "Ancora non sappiamo il perché dell'imponente mole di spazio concesso nella giornata di sabato a Salvini e Meloni sulle testate del servizio pubblico. Come M5s abbiamo chiesto immediatamente la convocazione della commissione di Vigilanza Rai per fare chiarezza e per chiedere lumi al presidente Barachini della sua lettera inviata alla chetichella alla Rai. Quello che sappiamo, però - continua Airola -, è che il leader della Lega continua a sfruttare l'ampio tempo a disposizione sul piccolo schermo per propinare agli italiani pure panzane". Il senatore del M5s, quindi, spiega: "Non pago di tutte le frottole raccontate in loop nella giornata di venerdì dopo il termine dell'Eurogruppo, nei telegiornali il leader della Lega ha riproposto il top di gamma del suo campionario di bugie. Vale a dire la bufala in base alla quale il governo svizzero starebbe accreditando ben 500 mila franchi svizzeri, cioè circa 473 mila euro, sul conto di tante imprese del Paese. Una balla totale: la Confederazione elvetica ha predisposto una garanzia del 100 per cento sui prestiti fino a 500 mila franchi. Soldi che le imprese svizzere potranno avere solo se in possesso di determinati requisiti di solidità finanziaria, e che dovranno restituire in 5 anni". Secondo Airola, "con queste balle sparate nei tg in prima serata, Salvini non si rende conto di fare danni inenarrabili al nostro Paese, fomentando tensioni e malcontenti attraverso falsità abnormi. I cittadini non meritano tanta disinformazione: siamo certi che chi opera nel mondo della comunicazione lavorerà con decisione per smascherare bufale così lampanti".(Com)