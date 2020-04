© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Viterbo registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 2.435 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno. Inoltre, in tre strutture per anziani, 2 a Celleno e 1 a Carbognano, tutti negativi. (Rer)