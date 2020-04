© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al policlinico Gemelli sono ricoverati 180 pazienti, di cui 30 in terapia intensiva. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che al Marriott ci sono 139 persone in isolamento domiciliare, raggiunta l’86 per cento della capienza. (Rer)