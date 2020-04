Migranti: Faraone (Iv), se governo non risponde a chi chiede aiuto mi vergogno di sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Italia viva al Senato Davide Faraone, in un post su Facebook, avverte l'esecutivo sulla questione migranti e scrive: "Non si finge di non sentire, non si voltano le spalle. Se il governo che sostengo non risponde subito alle grida di dolore di una madre incinta che chiede aiuto per la figlia di 7 anni mentre stanno per affondare, mi fa vergognare del mio appoggio". Faraone, nel suo post, infatti, sottolinea che "Alarm Phone ci ha trasmesso un audio, una mamma chiede aiuto da un’imbarcazione di fortuna dispersa nel Mediterraneo: 'Aiutateci, per favore, stiamo affondando. Sono incinta e non sto bene. Mia figlia di 7 anni è molto malata. Non abbiamo cibo né acqua, non abbiamo nulla. Hanno detto che sarebbero venuti ma non è arrivato nessuno. Le persone stanno morendo'". Il senatore di Iv , quindi, incalza: "Pretendiamo giustamente dall’Europa interventi per gli italiani e per tutti i cittadini europei in difficoltà. Ci riempiamo la bocca di solidarietà tra i popoli quando siamo noi ad averne bisogno, dimentichiamo la solidarietà quando va offerta agli altri. Mi piacerebbe se imparassimo a pretendere con la stessa veemenza, con la stessa rabbia, un aiuto per tutti gli esseri umani, anche quelli dispersi nel Mediterraneo".(Rin)