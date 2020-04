Tunisia: scoperto a Ben Guerdane un traffico di medicine verso l'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia Nazionale tunisina di Ben Guerdane sono riuscite a fermare un tentativo di contrabbandare all'estero una grande quantità di medicine. In un comunicato stampa diffuso oggi, il portavoce della Guardia Nazionale tunisina ha dichiarato che, l'11 aprile scorso, le unità di sicurezza erano riuscite a fermare i trafficanti che cercavano di lasciare il territorio in auto cariche di medicinali. Gli agenti hanno individuato i trafficanti nel corso della notte in quanto viaggiavano a bordo di auto a luci spente nella località di Bir Ladhim a Ben Guerdane. Uno dei veicoli, senza targa e non immatricolato con a bordo tre trafficanti, è stato fermato dalla polizia. L'automobile sequestrata conteneva 10903 scatole di medicine. Le persone a bordo però sono riuscite a darsi alla fuga a piedi. (Res)