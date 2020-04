Coronavirus: De Chirico (FI Milano), più controlli nelle periferie e creare app per segnalazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più controlli nelle periferie di Milano e la creazione di un'app per segnalare im maniera anomima alle forze dell'ordine il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale. A proporre queste due iniziative è il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico. "Non ci voleva - spiega l'azzurro - quel genio di Sala, sindaco dell'ovvietà, a capire che nelle giornate di Pasqua e Pasquetta i fermati a Milano avrebbero avuto l'autocertificazione in regola per circolare liberamente. Su 10.039 persone controllate solo 487, meno del 5 per cento, sono state multate. Sono serviti gli annunci sul potenziamento dei controlli sul territorio da parte del ministero dell'Interno a far desistere gli spostamenti che comunque nei giorni precedenti hanno portato molti milanesi nelle seconde case fuori città. Un posto di blocco in piazzale Loreto è pressoché inutile perché anche i più ingenui sanno bene che se si vogliono evitare i controlli basta evitare la circonvallazione esterna e le più grandi piazze di Milano". Al comandante della Polizia Locale il consigliere comunale "suggerire al comandante Ciacci d'intensificare i controlli in periferia. Inoltre, il Comune dovrebbe creare un'app dove qualsiasi cittadino può mandare segnalazioni anonime perché non si tratta di spiare da dietro la finestra, come sostiene Peppe Spritz nel suo quotidiano video, ma di combattere insieme il nemico invisibile e l'ignoranza di molti che se ne fregano di rispettare le disposizioni anti contagio".(com)