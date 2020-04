Coronavirus: Di Maio al "Ft", Ue davanti a sfida cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza del nuovo coronavirus, con le sue pesanti ricadute economiche e sociali, mette l'Unione Europea dinanzi a una "sfida cruciale", da vincere mettendo da parte i personalismi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera inviata al quotidiano britannico "Financial Times". "Come mai prima d’ora l’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro", ha scritto il titolare della Farnesina parlando di una sfida "che non ha precedenti" destinata a restare "nei libri di storia". Il confronto in atto sui diversi tavoli Ue "deve poter salvaguardare" quanto creatosi tra popoli che nel tempo hanno saputo "Dialogare e confrontarsi". Un "legame straordinario, che abbiamo il compito di preservare, anche nelle consuete relazioni che ognuno di noi intrattiene con le rispettive opinioni pubbliche". In quest'ottica, "l'orgoglio e il patriottismo" che ogni governo nutre per la propria terra non possono far dimenticare che in questo momento "il destino di ognuno è legato a quello dell’altro". L'emergenza sanitaria, di cui "nessuno ha colpe" impone una "verità": "l’Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà. Non ha saputo giocare da squadra, anzi non ha voluto. Sono emersi egoismi e personalismi, persino scontri tra i giornali dei diversi Paesi. Uno spettacolo oggettivamente triste, che deve far riflettere non solo tutti gli italiani ma ogni cittadino europeo" ha sottolineato il ministro. Di Maio ha quindi esortato i partner a interrogarsi sul futuro dell'Unione, dando contenuti all'appello alla solidarietà come valore fondante dell'Europa, lanciato da Robert Schuman lanciava nel 1950. Una opportunità di cambiare la storia "che non possiamo perdere", ha concluso. (Res)