Coronavirus: Fassina (Leu), subito decreto da 50 miliardi, l'Italia non può aspettare

- Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali, in un post su Facebook, chiede che "il governo approvi subito il decreto con le risorse necessarie, almeno 50 miliardi, per il reddito di emergenza, per i contributi agli affitti, sia residenziali che commerciali, per i sostegni adeguati all'universo delle partite Iva, per dare 'munizioni' ai Comuni travolti da emergenze sociali sempre più gravi e un crollo delle entrate, per arrivare alla dotazione congrua a fornire le garanzie promesse per il credito alle imprese, per cancellare parte delle imposte dovute. Milioni di famiglie e di micro e piccole imprese - insiste - non possono più aspettare i tempi dei negoziati europei e sopportare la relativa propaganda". (segue) (Rin)