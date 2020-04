Coronavirus: Fassina (Leu), subito decreto da 50 miliardi, l'Italia non può aspettare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, continua Fassina, "non è arrivato nulla e quanto previsto dal decreto Cura Italia del 17 marzo scorso è comunque drammaticamente insufficiente. L'allungamento del lockdown può reggere soltanto se accompagnato dagli aiuti economici adeguati. Faccio appello al governo affinché, in questa settimana, porti in Parlamento la richiesta di ulteriore scostamento del deficit dall'obiettivo programmato e contestualmente approvi il connesso decreto di soccorso sociale. Il Mef faccia, a tal fine, le emissioni di Btp per reperire quanto serve. La Bce deve intervenire. Altrimenti dovremo valutare altre strade. Rinviare il decreto di soccorso sociale a fine aprile, dopo il Consiglio europeo del 23 prossimo, appuntamento comunque non risolutivo, vuol dire che, nel migliore dei casi, milioni di lavoratrici e lavoratori riceveranno i primi aiuti economici a fine maggio, dopo 2 mesi e mezzo senza reddito. Ogni giorno di ritardo - avverte il parlamentare di Liberi e uguali - aumenta la disperazione e determina altre macerie economiche e sociali evitabili". (Rin)