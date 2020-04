Coronavirus: Regione Lombardia, prima di Pasqua già da 20mila imprese lombarde richiesta per cig in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venti mila aziende lombarde, per un totale di 57mila lavoratori, hanno fatto richiesta per la cassa integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50mila dipendenti". Lo si apprende da una nota della Regione Lombardia. "Tutti - si legge ancora - potranno beneficiare dell'anticipo della cassa integrazione garantito da Regione Lombardia: i fondi saranno erogati nei prossimi giorni, su richiesta degli interessati alla propria banca". (com)