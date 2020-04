Coronavirus: 50 nuovi casi in Azerbaigian, nel paese 1.148 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità azerbaigiane hanno confermato 50 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati nel paese a 1.148 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi dal quartier generale operativo istituito dal governo per la gestione dell’epidemia. Al momento nel paese ci sono 847 persone ricoverate in ospedale, 25 delle quali in terapia intensiva perché bisognose di supporto respiratorio. Per quanto riguarda i decessi e i guariti, il bilancio totale si è attestato rispettivamente a 12 e 289 pazienti. (Res)