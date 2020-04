Coronavirus: Borrelli (Verdi), tempi da record per ospedale Covid-19 a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo ospedale Covid costruito nel lotto 2 dell'Ospedale del Mare è a buon punto". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. "Nei prossimi giorni - ha proseguito Borrelli - la struttura sanitaria con 72 posti sarà già operativa. Per questo un enorme grazie va a quegli operai che anche a Pasqua e Pasquetta hanno lavorato senza sosta, così come il direttore sanitario dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva e tutto il personale. Un lavoro straordinario che permetterà a tutto il comparto sanitario della nostra regione di lavorare meglio e di salvare quante più vite è possibile. Il segno di una Campania che sta affrontando con precisione, professionalità e tempestività l'emergenza sanitaria", ha concluso il consigliere campano. (Ren)